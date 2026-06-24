Полузащитник сборной Англии Деклан Райс призвал не драматизировать ничью с Ганой во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Деклан Райс globallookpress.com

По словам хавбека, английской команде пришлось столкнуться с очень закрытой моделью игры соперника, что серьёзно осложнило создание опасных моментов.

«Всегда тяжело играть, когда соперник обороняется всей командой и располагается настолько глубоко. Многие сильные сборные на этом чемпионате мира уже теряли очки, поэтому нет никакого повода для уныния. У нас по-прежнему отличные шансы завершить групповой этап на первом месте», — заявил Райс BBC.

Встреча Англии и Ганы завершилась со счётом 0:0. Несмотря на потерю очков, команда Томаса Тухеля остаётся лидером группы.