Во вторник, 23 июня, национальная команда Португалии разгромила сборную Узбекистана со счетом 5:0 в рамках второго тура группового раунда чемпионата мира-2026.

Роберто Мартинес globallookpress.com

Этот триумф стал знаковым для главного тренера португальцев Роберто Мартинеса, который записал на свой счет уже восьмую победу в матчах мировых первенств. Благодаря этому результату специалист установил уникальный национальный рекорд, став самым успешным испанским тренером в истории мундиалей. По числу выигранных встреч на чемпионатах мира Мартинес обошел легендарного Висенте дель Боске, на счету которого семь побед.

Напомним, что Роберто Мартинес возглавляет португальскую сборную с 2023 года, а текущий мировой турнир станет для него финальным аккордом у руля команды, так как он официально покинет свой пост сразу после окончания ЧМ-2026.