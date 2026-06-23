Нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду признали лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Узбекистана (5:0).

Криштиану Роналду globallookpress.com

Напомним, что Криштиану Роналду отметился дублем в матче против сборной Узбекистана, отличившись на 6-й и 39-й минутах.

Ранее сообщалось о том, что 41-летний форвард стал первым игроком в истории, который забил на шести чемпионатах мира.

После этого матча сборная Португалии занимает 1-е место в группе К с 4 очками в активе. В следующем поединке национальная команда сыграет против Колумбии 28-го июня.