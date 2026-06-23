Сборные Португалии и Узбекистана встретятся во втором туре чемпионата мира 23 июня в Хьюстоне. Игра начнется в 20:00 мск. В нашем анонсе расскажем, где и как смотреть игру.

Для сборной Португалии сегодня не может быть никаких оправданий. В первом туре от команды Роберто Мартинеса ожидали победы, однако блеклая игра повлекла за собой ничью с ДР Конго и потерю очков. Теперь португальцам нужна только победа.

Узбеки в матче с Эквадором местами выглядели неплохо и даже забили свой дебютный гол на мундиале. Смогут ли они выстоять против Португалии? На этом ЧМ уже были сенсации.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на исход поединка. Здесь они предложили ставки на тотал.

Коэффициенты букмекеров: 1.15 — победа сборной Португалии, 8.80 — ничья, 21.0 — победа сборной Узбекистана.

ИИ сделал прогноз на игру и предсказал победу Португалии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Португалия — Узбекистан смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Португалия — Узбекистан в подробном онлайн-репортаже.