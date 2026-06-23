Сборная Норвегии одержала победу над командой Сенегала (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Норвегия — Сенегал globallookpress.com

Счет в матче на 43-й минуте открыли норвежцы. Кулибали ошибся в передаче около своей штрафной, в итоге мяч подхватил Маркус Педерсен, ворвался в штрафную и справа мощным ударом расстрелял ворота сенегальцев.

На 48-й минуте прошла быстрая атака у норвежцев по центру, в результате которой Эдегор сделал прекрасную передачу в разрез между защитников на ход Эрлингу Холанну, который ворвался в штрафную и мощным ударом послал мяч в сетку ворот Сенегала.

На 53-й минуте сенегальцы отквитали один мяч. Садио Мане из радиуса в касание сыграл на Исмаила Сарра, который ворвался в штрафную и падая, продавил защитника, а затем точно пробил над Нюландом под перекладину.

А на 58-й минуте Педерсен с правого края штрафной прострелил в центр, защитники Сенегала отбились, но в борьбу вступил Берг, выцарапал мяч и слева навесил на Холанна, который с лёта отправил сферу под перекладину.

На третьей добавленной минуте сенегальцы вновь забили. С левого фланга последовала подача в центр штрафной, где Джексон сбросил мяч на Исмаила Сарра, который точным ударом мимо Нюланда поразил сетку ворот норвежцев.

Результат матча Норвегия Осло 3:2 Сенегал Дакар 1:0 Маркус Педерсен 43' 2:0 Эрлинг Холанд 48' 2:1 Исмаила Сарр 53' 3:1 Эрлинг Холанд 58' 3:2 Исмаила Сарр 90+3' Норвегия: Эрьян Нюланд, Юлиан Рюэрсон ( Маркус Педерсен 13' ), Кристоффер Аер, Торбьёрн Хеггем ( Оскар Бобб 84' ), Давид Мёллер Вольфе, Мартин Эдегор, Сандер Берге, Фредрик Аурснес ( Патрик Берг 45' ), Александр Сёрлот ( Лео Эстигор 84' ), Эрлинг Холанд, Антонио Нуса ( Андреас Шельдеруп 71' ) Сенегал: Эдуард Менди ( Мори Дио 63' ), Малик Диуф ( Ибраим Мбайе 54' ), Мусса Ньякат, Калиду Кулибали ( Папе Сарр 72' ), Пап Гуй ( Исмаил Якобс 54' ), Идрисса Гана Гейе, Николас Джексон, Садио Мане, Ламин Камара ( Пате Сисс 63' ), Исмаила Сарр, Крепин Дьятта

Статистика матча 7 Удары в створ 4 3 Удары мимо 6 42 Владение мячом 58 5 Угловые удары 4 0 Офсайды 4 13 Фолы 5

После этого матча Норвегия набрала 6 очков и заняла 2 место в группе I, которую возглавляет Франция (6). У команд Сенегала и Ирака по 0 баллов.

В 3-м туре сборная Франции сыграет с Норвегией, а иракцы встретятся с Сенегалом. Оба матча пройдут 26 июня.