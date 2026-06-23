Сборная Норвегии одержала победу над командой Сенегала (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче на 43-й минуте открыли норвежцы. Кулибали ошибся в передаче около своей штрафной, в итоге мяч подхватил Маркус Педерсен, ворвался в штрафную и справа мощным ударом расстрелял ворота сенегальцев.
На 48-й минуте прошла быстрая атака у норвежцев по центру, в результате которой Эдегор сделал прекрасную передачу в разрез между защитников на ход Эрлингу Холанну, который ворвался в штрафную и мощным ударом послал мяч в сетку ворот Сенегала.
На 53-й минуте сенегальцы отквитали один мяч. Садио Мане из радиуса в касание сыграл на Исмаила Сарра, который ворвался в штрафную и падая, продавил защитника, а затем точно пробил над Нюландом под перекладину.
А на 58-й минуте Педерсен с правого края штрафной прострелил в центр, защитники Сенегала отбились, но в борьбу вступил Берг, выцарапал мяч и слева навесил на Холанна, который с лёта отправил сферу под перекладину.
На третьей добавленной минуте сенегальцы вновь забили. С левого фланга последовала подача в центр штрафной, где Джексон сбросил мяч на Исмаила Сарра, который точным ударом мимо Нюланда поразил сетку ворот норвежцев.
Результат матча
После этого матча Норвегия набрала 6 очков и заняла 2 место в группе I, которую возглавляет Франция (6). У команд Сенегала и Ирака по 0 баллов.
В 3-м туре сборная Франции сыграет с Норвегией, а иракцы встретятся с Сенегалом. Оба матча пройдут 26 июня.