Сборная Норвегии одержала победу над командой Сенегала (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Норвегия — Сенегал
Норвегия — Сенегал globallookpress.com

Счет в матче на 43-й минуте открыли норвежцы. Кулибали ошибся в передаче около своей штрафной, в итоге мяч подхватил Маркус Педерсен, ворвался в штрафную и справа мощным ударом расстрелял ворота сенегальцев.

На 48-й минуте прошла быстрая атака у норвежцев по центру, в результате которой Эдегор сделал прекрасную передачу в разрез между защитников на ход Эрлингу Холанну, который ворвался в штрафную и мощным ударом послал мяч в сетку ворот Сенегала.

На 53-й минуте сенегальцы отквитали один мяч. Садио Мане из радиуса в касание сыграл на Исмаила Сарра, который ворвался в штрафную и падая, продавил защитника, а затем точно пробил над Нюландом под перекладину.

А на 58-й минуте Педерсен с правого края штрафной прострелил в центр, защитники Сенегала отбились, но в борьбу вступил Берг, выцарапал мяч и слева навесил на Холанна, который с лёта отправил сферу под перекладину.

На третьей добавленной минуте сенегальцы вновь забили. С левого фланга последовала подача в центр штрафной, где Джексон сбросил мяч на Исмаила Сарра, который точным ударом мимо Нюланда поразил сетку ворот норвежцев.

Результат матча

НорвегияОслоНорвегия3:2СенегалСенегалДакар
1:0 Маркус Педерсен 43' 2:0 Эрлинг Холанд 48' 2:1 Исмаила Сарр 53' 3:1 Эрлинг Холанд 58' 3:2 Исмаила Сарр 90+3'
Норвегия:  Эрьян Нюланд,  Юлиан Рюэрсон (Маркус Педерсен 13'),  Кристоффер Аер,  Торбьёрн Хеггем (Оскар Бобб 84'),  Давид Мёллер Вольфе,  Мартин Эдегор,  Сандер Берге,  Фредрик Аурснес (Патрик Берг 45'),  Александр Сёрлот (Лео Эстигор 84'),  Эрлинг Холанд,  Антонио Нуса (Андреас Шельдеруп 71')
Сенегал:  Эдуард Менди (Мори Дио 63'),  Малик Диуф (Ибраим Мбайе 54'),  Мусса Ньякат,  Калиду Кулибали (Папе Сарр 72'),  Пап Гуй (Исмаил Якобс 54'),  Идрисса Гана Гейе,  Николас Джексон,  Садио Мане,  Ламин Камара (Пате Сисс 63'),  Исмаила Сарр,  Крепин Дьятта

После этого матча Норвегия набрала 6 очков и заняла 2 место в группе I, которую возглавляет Франция (6). У команд Сенегала и Ирака по 0 баллов.

В 3-м туре сборная Франции сыграет с Норвегией, а иракцы встретятся с Сенегалом. Оба матча пройдут 26 июня.