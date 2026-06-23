Матч второго тура чемпионата мира между Норвегией и Сенегалом состоится 23 июня в 03:00 по мск. Здесь расскажем, где и как можно посмотреть матч.

После уверенной победы над Ираком со счетом 4:1 сборная Норвегии оказалась в шаге от выхода в плей-офф. Для этого «сверлам» сегодня нужно выиграть. Так как впереди Франция, норвежцы явно ставят перед собой задачу обыграть Сенегал.

Однако Сенегал проиграл французам и еще одно поражение означало бы для команды вылет из турнира. В таком случае «Львы Теранги» точно будут настроены на борьбу за очки. Кто же окажется сильнее в современной истории?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на победителя поединка. Здесь доступны ставки на тоталы.

Букмекеры предлагают 2.35 на победу Норвегии и 3.15 на победу Сенегала, за 3.45 можно поставить на ничью.

ИИ сделал предсказание и спрогнозировал победу сборной Норвегии со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Норвегия — Сенегал смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Норвегия — Сенегал в подробном онлайн-репортаже.