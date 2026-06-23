Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков оценил выступление сборной Португалии и ее капитана Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«У Португалии с Роналду вообще ничего не работает — каждый сам за себя. Есть определённые сложности. Роналду не хватает слаженности команды и игры на него самого. Он утратил скоростные качества и способность к рывкам, но мастерство остаётся. Даже при плохой игре Португалии в первом матче у Роналду было два шанса забить, но этого мало. У Месси таких моментов гораздо больше, не говоря уже об 11-метровых. Поэтому Лионель имеет преимущество над Роналду», — цитирует Кирьякова «Чемпионат».

Португалия после первого тура набрала один балл и занимает второе место в своей группе.