Сборная Франции одержала крупную победу над командой Ирака (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Франция — Ирак
Франция — Ирак globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Килиан Мбаппе отыгрался с Олисе у правого угла иракской штрафной, немного продвинулся вдоль линии и пробил под дальнюю штангу.

На 54-й минуте Дембеле перехватил мяч в штрафной и сделал пас к линии вратарской на Мбаппе, и тот из выгодной позиции не промахнулся.

Счет стал крупным на 66-й минуте. Олисе тонким пасом нашёл Усмана Дембеле в иракской штрафной, а тот здорово обработал мяч и с правой ноги пробил в дальний угол ворот.

Отметим, что начало второго тайма было отложено из-за непогоды в Филадельфии.

Результат матча

ФранцияПарижФранция3:0ИракИракБагдад
1:0 Килиан Мбаппе 14' 2:0 Килиан Мбаппе 54' 3:0 Усман Дембеле 66'
Франция:  Мик Меньян,  Жюль Кунде (Магнес Аклиуш 83'),  Дайо Упамекано,  Вильям Салиба,  Лука Динь,  Ману Коне,  Адриен Рабьо,  Усман Дембеле (Райан Шерки 68'),  Майкл Олисе (Дезире Дуэ 68'),  Брэдли Баркола (Мало Гюсто 83'),  Килиан Мбаппе (Маркус Тюрам 90')
Ирак:  Ахмед Басил,  Мерхас Доски,  Акам Хашем,  Зайд Тахсин (Юссеф Амин 60'),  Хуссейн Али,  Ибрахим Баеш (Марко Фарджи 69'),  Зидан Икбал,  Заид Исмаил (Ребин Сулака 60'),  Ахмед Касем,  Амир аль-Аммари (Аймар Шер 68'),  Айман Хуссейн (Али Аль-Хамади 26')
Жёлтая карточка:  Амир аль-Аммари 6' (Ирак)

После этого матча сборная Франции набрала 6 очков и возглавила группу I, гарантировав «Трехцветным» выход в плей-офф. У Ирака 0 баллов. Также в группе выступают команды Норвегии и Сенегала, которые еще не завершили свой матч.

В 3-м туре сборная Франции сыграет с Норвегией, а иракцы встретятся с Сенегалом. Ома матча пройдут 26 июня.