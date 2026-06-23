Сборная Франции одержала крупную победу над командой Ирака (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.
Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Килиан Мбаппе отыгрался с Олисе у правого угла иракской штрафной, немного продвинулся вдоль линии и пробил под дальнюю штангу.
На 54-й минуте Дембеле перехватил мяч в штрафной и сделал пас к линии вратарской на Мбаппе, и тот из выгодной позиции не промахнулся.
Счет стал крупным на 66-й минуте. Олисе тонким пасом нашёл Усмана Дембеле в иракской штрафной, а тот здорово обработал мяч и с правой ноги пробил в дальний угол ворот.
Отметим, что начало второго тайма было отложено из-за непогоды в Филадельфии.
Результат матча
После этого матча сборная Франции набрала 6 очков и возглавила группу I, гарантировав «Трехцветным» выход в плей-офф. У Ирака 0 баллов. Также в группе выступают команды Норвегии и Сенегала, которые еще не завершили свой матч.
В 3-м туре сборная Франции сыграет с Норвегией, а иракцы встретятся с Сенегалом. Ома матча пройдут 26 июня.