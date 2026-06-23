Сборная Франции одержала крупную победу над командой Ирака (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Чемпионата мира по футболу-2026.

Франция — Ирак globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Килиан Мбаппе отыгрался с Олисе у правого угла иракской штрафной, немного продвинулся вдоль линии и пробил под дальнюю штангу.

На 54-й минуте Дембеле перехватил мяч в штрафной и сделал пас к линии вратарской на Мбаппе, и тот из выгодной позиции не промахнулся.

Счет стал крупным на 66-й минуте. Олисе тонким пасом нашёл Усмана Дембеле в иракской штрафной, а тот здорово обработал мяч и с правой ноги пробил в дальний угол ворот.

Отметим, что начало второго тайма было отложено из-за непогоды в Филадельфии.

Результат матча Франция Париж 3:0 Ирак Багдад 1:0 Килиан Мбаппе 14' 2:0 Килиан Мбаппе 54' 3:0 Усман Дембеле 66' Франция: Мик Меньян, Жюль Кунде ( Магнес Аклиуш 83' ), Дайо Упамекано, Вильям Салиба, Лука Динь, Ману Коне, Адриен Рабьо, Усман Дембеле ( Райан Шерки 68' ), Майкл Олисе ( Дезире Дуэ 68' ), Брэдли Баркола ( Мало Гюсто 83' ), Килиан Мбаппе ( Маркус Тюрам 90' ) Ирак: Ахмед Басил, Мерхас Доски, Акам Хашем, Зайд Тахсин ( Юссеф Амин 60' ), Хуссейн Али, Ибрахим Баеш ( Марко Фарджи 69' ), Зидан Икбал, Заид Исмаил ( Ребин Сулака 60' ), Ахмед Касем, Амир аль-Аммари ( Аймар Шер 68' ), Айман Хуссейн ( Али Аль-Хамади 26' ) Жёлтая карточка: Амир аль-Аммари 6' (Ирак)

Статистика матча 5 Удары в створ 0 10 Удары мимо 3 56 Владение мячом 44 4 Угловые удары 2 1 Офсайды 0 8 Фолы 4

После этого матча сборная Франции набрала 6 очков и возглавила группу I, гарантировав «Трехцветным» выход в плей-офф. У Ирака 0 баллов. Также в группе выступают команды Норвегии и Сенегала, которые еще не завершили свой матч.

В 3-м туре сборная Франции сыграет с Норвегией, а иракцы встретятся с Сенегалом. Ома матча пройдут 26 июня.