23 июня в 23:00 мск сборная Англии сыграет со сборной Ганы в матче второго тура ЧМ-2026. О том, где и как смотреть игру, расскажем в нашем анонсе.

Сборная Англии доказала, что по праву считается фаворитом группы L. В первом туре команда Томаса Тухеля со счетом 4:2 обыграла сборную Хорватии, оставив лишь приятные впечатления.

А вот у Ганы матч с Панамой оказался не таким легким. Африканцам удалось вырвать победу в последние минуты поединка. Тем не менее свои 3 очка Гана взяла, но впереди у нее два сложнейших соперника и сегодня ей нужна хотя бы ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предлагают ознакомиться с прогнозом на исход поединка с коэффициентом 2.10. Также редакция сделала предсказание на тотал встречи, с ним можно ознакомиться здесь.

Букмекеры считают Англию фаворитом за 1.19, за 7.40 дают ничью, за 18.0 — победу сборной Ганы.

Искусственный интеллект уверен в победе сборной Англии со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Англия — Гана смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Англия — Гана в подробном онлайн-репортаже.