Сборная Уругвая сыграет с командой Кабо-Верде во втором туре группы Н чемпионата мира. Матч состоится 22 июня в 01:00 мск. Где и как смотреть поединок, об этом можно узнать в нашем анонсе.

Сборная Уругвая имеет 1 пункт после ничьи с саудитами. Несмотря на паритет по очкам среди всех участников квартета, именно «чарруа» сейчас возглавляют таблицу.

Сборная Кабо-Верде в первом туре сотворила сенсацию, остановив сборную Испании. Новичок мундиаля добился нулевой ничьи и добыл свое первое очко на ЧМ. Героем встречи стал 40-летний вратарь Кабо-Верде Возинья.

Если сегодня команда наберет очки, то это будет серьезная заявка на борьбу за плей-офф. Сможет ли аутсайдер группы нарушить планы Уругвая?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогнозы на игру. За 2.47 можно почитать здесь. Прогноз с коэффициентом 1.98 доступен тут.

Букмекеры предлагают такие коэффициенты: 1.45 — победа Уругвая, 4.30 — ничья, 9.00 — победа Кабо-Верде.

Согласно прогнозу ИИ, сборная Кабо-Верде снова добьется ничьи, на этот раз со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Уругвай — Кабо-Верде смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Уругвай — Кабо-Верде в подробном онлайн-репортаже.