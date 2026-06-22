Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони считает, что обязательные паузы на водопой во время матчей чемпионата мира 2026 года дают паузы более слабой команде.

Лионель Скалони globallookpress.com

«Групповой этап всегда был сложным. Здесь же добавляется ещё и жара. Постоянные паузы на водопой помогают более слабой команде восстановиться. Всё, что мы подготовили перед матчем, может измениться в зависимости от первых 22 или 23 минут. Обычно мы вносим коррективы в раздевалке в перерыве. Сейчас же мы делаем это за три минуты на поле. Со временем мы к этому привыкнем, но я не думаю, что это нормально», — приводит слова Скалони L’Equipe.

На ЧМ‑2026 перерыв в каждом из таймов объявляется вне зависимости от погоды и температуры воздуха. Сегодня, 22 июня, Аргентина проведёт свой второй матч на турнире со сборной Австрии в 20:00 (мск).