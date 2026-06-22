Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия подвел итог матча против Ирана (0:0) на ЧМ-2026.

Руди Гарсия globallookpress.com

«Сегодня мы были неэффективны. У нас было 70 процентов владения мячом, но не хватало глубины и вертикальной игры. Игроки, вышедшие на замену, добавили динамики и свежести, но вдесятером всегда сложно. Это сказывается.

В футболе, тем не менее, нужно быть готовым ко всем сценариям. Сейчас главное — матч с Новой Зеландией. Я верю в свою команду», — приводит слова Гарсии HLN.

Таким образом, Иран набрал 2 очка и возглавил турнирную таблицу группы G, Бельгия с 2 баллами идет второй.

В следующей игре бельгийцы 27 июня сыграют с Новой Зеландией, а Иран в этот же день сразится с Египтом.