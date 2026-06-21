21 июня в 07:00 мск в группе F чемпионата мира состоится матч сборных Туниса и Японии. Команды сыграют в мексиканском Монтеррее. О том, где смотреть эту игру, можно узнать далее в нашем небольшом анонсе.

Япония выдала хороший матч против Нидерландов, благодаря чему «самураям» удалось добыть ничью 2:2 во встрече с главным фаворитом квартета.

После поражения 1:5 от шведов, Тунис не внушает доверия. Япония вполне может воспользоваться слабостью соперника и добыть важную победу, которая оставит ее в игре за плей-офф.

Напомним, что Нидерланды и Швеция проведут поединок между собой, что не исключает ничьи. В таком случае Япония имеет хорошие шансы возглавить группу, если выиграет у Туниса.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.48.

Букмекеры предлагают 6.80 на победу Туниса и 1.55 — на победу Японии, на ничью можно поставить за 4.30.

Прогноз ИИ: крупная победа Японии со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Тунис — Япония смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Тунис — Япония в подробном онлайн-репортаже.