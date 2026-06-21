Внутри национальной команды Франции выражают восхищение «непоколебимой самоотдачей» своего 27-летнего нападающего и капитана Килиана Мбаппе, который демонстрирует исключительный уровень профессионализма как на футбольном поле, так и за его пределами.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

По сведениям авторитетного издания RMC Sport, представители «трехцветных» поражены тем, насколько сильно форвард сконцентрирован на выступлениях в рамках чемпионата мира — 2026. Источник подчеркивает, что Мбаппе сохраняет запредельные требования к собственной работе даже во время выполнения самых простых тренировочных упражнений, а те, кто ежедневно наблюдает за его подготовкой, отмечают установленные лидером сборной высочайшие стандарты самодисциплины.

Высокий настрой капитана полностью отражает турнирные задачи французов в группе I, где подопечные Дидье Дешама уже стартовали с уверенной победы над сборной Сенегала со счетом 3:1 благодаря дублю Мбаппе.

Теперь «трехцветным» предстоит закрепить этот успех в следующих турах группового этапа: сначала в Филадельфии против команды Ирака, а затем в Бостоне, где они сойдутся в поединке со сборной Норвегии