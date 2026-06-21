Главный тренер сборной Кабо-Верде Педру Лейтау Бриту высказался перед матчем 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Уругвая.

Педру Лейтау Бриту globallookpress.com

«Мы знаем силу Уругвая. Это ещё один (после Испании) победитель чемпионата мира, а также (бывшие) чемпионы Южной Америки. Но с самого начала мы говорили, что независимо от результата матча с Испанией, наш настрой останется положительным. Наша цель всегда состоит в том, чтобы соревноваться смело и организованно, но также и без страха.

Мы будем играть — или, по крайней мере, попытаемся играть — в свою игру. В обороне мы показали себя хорошо, и теперь хотим улучшить нашу атакующую игру. Надеюсь, нам это удастся», — приводит слова Педру Лейтау Бриту официальный сайт ФИФА.

Матч между сборными Кабо-Верде и Уругвая состоится 22-го июня в 01:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.