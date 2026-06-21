Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса раскритиковал нововведение на ЧМ‑2026 с дополнительными паузами во время каждого из таймов, считая, что они серьёзно меняют саму суть игры.

Марсело Бьелса globallookpress.com

«Слишком много голов. И общее мнение таково, что проведение матчей в четыре четверти вместо двух таймов меняет саму суть того, как футбол культурно понимался и воспринимался. Количество голов приветствуется. Но изменение культурного восприятия футбола ничего не добавляет и очень многое отнимает у игры.

Когда решили делить игру на четыре четверти, явно думали не о том, какое влияние это окажет на то, что делало футбол таким захватывающим видом спорта, а о других последствиях, которые я здесь не собираюсь обсуждать. Технологии, как VAR, мы ценим. А этот эксперимент — уже другое», — цитирует знаменитого тренера издание The Touchline.

По регламенту все игры группового этапа на ЧМ‑2026 проходят с дополнительной паузой из‑за высокой температуры. В первом туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1). Второй матч на турнире сборная сыграет с Кабо‑Верде 22 июня в 1:00 (мск).