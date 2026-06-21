В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью.

сборная Бельгии globallookpress.com

Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Отметим, что бельгийцы доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Натана Нгоя на 66-й минуте.

Результат матча Бельгия Брюссель 0:0 Иран Тегеран Бельгия: Тибо Куртуа, Тома Мёнье ( Тимоти Кастань 58' ), Натан Нгой, Брандон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Алексис Салемакерс ( Ханс Ванакен 58' ), Николас Раскин ( Доди Лукебакио 58' ), Юри Тилеманс, Кевин Де Брёйне ( Матиас Фернандес 87' ), Леандро Троссард, Ромелу Лукаку ( Артур Теате 73' ) Иран: Алиреза Беиранванд, Рамин Резаян, Али Немати, Шоджа Халилзаде, Хоссейн Канаани, Салех Хардани ( Алиреза Джаханбакш 45' ), Мохаммад Мохеби, Саид Эззатоллахи ( Амирхоссеин Хоссеинзаде 85' ), Эхсан Хаджсафи ( Милад Мохаммади 66' ), Мехди Тареми, Саман Годдос ( Шахрияр Моганлу 79' ) Жёлтые карточки: Ромелу Лукаку 3' — Саид Эззатоллахи 33' Красная карточка: Натан Нгой 66' (Бельгия)

Статистика матча 7 Удары в створ 3 7 Удары мимо 3 71 Владение мячом 29 4 Угловые удары 2 3 Офсайды 4 7 Фолы 9

Таким образом, Иран набрал 2 очка и возглавил турнирную таблицу группы G, Бельгия с 2 баллами идет второй.

В следующей игре бельгийцы 27 июня сыграют с Новой Зеландией, а Иран в этот же день сразится с Египтом.