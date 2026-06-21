В матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 сборные Бельгии и Ирана сыграли вничью.
Команды за 90 минут так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.
Отметим, что бельгийцы доигрывали встречу в меньшинстве из-за удаления Натана Нгоя на 66-й минуте.
Результат матча
БельгияБрюссель0:0ИранТегеран
Бельгия: Тибо Куртуа, Тома Мёнье (Тимоти Кастань 58'), Натан Нгой, Брандон Мехеле, Максим Де Кёйпер, Алексис Салемакерс (Ханс Ванакен 58'), Николас Раскин (Доди Лукебакио 58'), Юри Тилеманс, Кевин Де Брёйне (Матиас Фернандес 87'), Леандро Троссард, Ромелу Лукаку (Артур Теате 73')
Иран: Алиреза Беиранванд, Рамин Резаян, Али Немати, Шоджа Халилзаде, Хоссейн Канаани, Салех Хардани (Алиреза Джаханбакш 45'), Мохаммад Мохеби, Саид Эззатоллахи (Амирхоссеин Хоссеинзаде 85'), Эхсан Хаджсафи (Милад Мохаммади 66'), Мехди Тареми, Саман Годдос (Шахрияр Моганлу 79')
Жёлтые карточки: Ромелу Лукаку 3' — Саид Эззатоллахи 33'
Красная карточка: Натан Нгой 66' (Бельгия)
Таким образом, Иран набрал 2 очка и возглавил турнирную таблицу группы G, Бельгия с 2 баллами идет второй.
В следующей игре бельгийцы 27 июня сыграют с Новой Зеландией, а Иран в этот же день сразится с Египтом.