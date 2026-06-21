21 июня в 22:00 мск на чемпионате мира сыграют сборные Бельгии и Ирана. В нашем анонсе расскажем, где и как смотреть матч.
После первого тура в группе G паритет по очкам. Напомним, что Бельгия сыграла вничью 1:1 с Египтом, а Иран разошелся мировой 2:2 с Новой Зеландией.
Для Бельгии сегодняшний матч имеет большое значение. Победа увеличит шансы команды на выход в плей-офф. Да, расклад такой, что даже в случае очередной ничьи, «красные дьяволы» не лишатся возможности побороться за плей-офф, но оставлять все на последний тур крайне рискованно.
За 5 последних игр Бельгия победила Тунис, Хорватию и США. Справится ли она с настырным Ираном?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSpot.Ru сделали пару прогнозов на игру. Ставку на исход за 1.95 можно посмотреть здесь. Также они предложили ставку на тотал за 1.81.
- Букмекеры дают 1.45 на победу сборной Бельгии, 4.70 — на ничью и 8.00 — на победу сборной Ирана.
- ИИ считает, что Бельгия выиграет со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Бельгия — Иран смотрите на LiveCup.Run.
А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Бельгия — Иран в подробном онлайн-репортаже.