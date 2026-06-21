21 июня в 22:00 мск на чемпионате мира сыграют сборные Бельгии и Ирана. В нашем анонсе расскажем, где и как смотреть матч.

После первого тура в группе G паритет по очкам. Напомним, что Бельгия сыграла вничью 1:1 с Египтом, а Иран разошелся мировой 2:2 с Новой Зеландией.

Для Бельгии сегодняшний матч имеет большое значение. Победа увеличит шансы команды на выход в плей-офф. Да, расклад такой, что даже в случае очередной ничьи, «красные дьяволы» не лишатся возможности побороться за плей-офф, но оставлять все на последний тур крайне рискованно.

За 5 последних игр Бельгия победила Тунис, Хорватию и США. Справится ли она с настырным Ираном?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSpot.Ru сделали пару прогнозов на игру. Ставку на исход за 1.95 можно посмотреть здесь. Также они предложили ставку на тотал за 1.81.

Букмекеры дают 1.45 на победу сборной Бельгии, 4.70 — на ничью и 8.00 — на победу сборной Ирана.

ИИ считает, что Бельгия выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бельгия — Иран смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Бельгия — Иран в подробном онлайн-репортаже.