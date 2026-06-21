21 июня в 22:00 мск на чемпионате мира сыграют сборные Бельгии и Ирана. В нашем анонсе расскажем, где и как смотреть матч.

После первого тура в группе G паритет по очкам. Напомним, что Бельгия сыграла вничью 1:1 с Египтом, а Иран разошелся мировой 2:2 с Новой Зеландией.

Для Бельгии сегодняшний матч имеет большое значение. Победа увеличит шансы команды на выход в плей-офф. Да, расклад такой, что даже в случае очередной ничьи, «красные дьяволы» не лишатся возможности побороться за плей-офф, но оставлять все на последний тур крайне рискованно.

За 5 последних игр Бельгия победила Тунис, Хорватию и США. Справится ли она с настырным Ираном?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

  • Эксперты LiveSpot.Ru сделали пару прогнозов на игру. Ставку на исход за 1.95 можно посмотреть здесь. Также они предложили ставку на тотал за 1.81.
  • Букмекеры дают 1.45 на победу сборной Бельгии, 4.70 — на ничью и 8.00 — на победу сборной Ирана.
  • ИИ считает, что Бельгия выиграет со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Бельгия — Иран смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь, на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Бельгия — Иран в подробном онлайн-репортаже.

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