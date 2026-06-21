Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, возглавляющий Кюрасао на ЧМ‑2026, поделился эмоциями от успеха своей команды в игре с Эквадором (0:0).

Дик Адвокат globallookpress.com

«Я восхищён стойкостью своей команды. Для Кюрасао ничья с Эквадором сравнима с чудом», — сказал Адвокат «Матч ТВ» после игры.

Главным героем встречи стал голкипер Кюрасао Элой Ром, отразивший 15 ударов в створ, что стало рекордом ЧМ. Для Кюрасао это первое очко в истории на мундиалях.

В заключительной игре групповой стадии Кюрасао сыграет с Кот‑д’Ивуаром, а Германия — с Эквадором. Матчи пройдут одновременно в 23:00 (мск) 25 июня.