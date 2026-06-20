Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес планирует обновить атакующую линию перед матчем второго тура группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана, сообщает Record.

Жуан Феликс globallookpress.com

Испанский специалист недоволен ничьей с ДР Конго (1:1) и рассматривает вариант с выходом Жуана Феликса в стартовом составе. Нападающий, который всю прошлую игру провел на скамейке запасных, должен составить атакующий дуэт с капитаном команды Криштиану Роналду.

Встреча со сборной Узбекистана состоится во вторник, 23 июня, в 20:00 по московскому времени.