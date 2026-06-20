Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро поделился своими впечатлениями от победы над национальной командой Турции в матче второго тура групповой стадии чемпионата мира — 2026.

Густаво Альфаро globallookpress.com

«Это был очень эмоциональный матч. Я верил, что мои игроки выйдут на поле с правильным настроем и сделают все возможное. Когда мы играли с США, ситуация была другой: тогда мы пропустили. Сегодня же мы забили первыми. Мы не хотели, чтобы 16-летняя мечта закончилась за 7 дней, и нам удалось этого избежать. Когда все заканчивается, это очень грустно, но таков футбол. Мы очень хорошо проанализировали Турцию. Мы знали, как можем победить, и победили», — сказал Альфаро Fanatik.

Напомним, что парагвайские футболисты нанесли туркам минимальное поражение со счетом 1:0, благодаря чему набрали три очка и сохранили отличные шансы на выход в следующую стадию турнира.