Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов высказался о ничейном результате в матче второго тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Чехии и ЮАР (1:1).

Фрагмент матча Чехия — ЮАР globallookpress.com

«В первом тайме чехи очень хорошо играли, а во втором уже подсели, и футболисты сборной ЮАР добавили. Южноафриканцы больше атаковали. Хотя, конечно, чехи порой переходили в контратаку, но ничем это не закончилось. Пенальти — мяч попал в руку. Это несчастье для команды. Что здесь поделаешь?

Это вполне закономерная ничья: чехи были лучше в первом тайме, команда ЮАР — во втором. На мой взгляд, результат очень справедливый.

Южная Корея и Мексика выйдут из группы. ЮАР, думаю, займет третье место: они физически покрепче чехов, и Чехия в третьем туре играет с хозяйкой турнира Мексикой — очень трудно придется. Чехи займут четвертое место», — сказал Тукманов «Матч ТВ».

Сборная ЮАР занимает последнее 4-е место в группе А с одним очком в активе. Чехия — на 3-й строчке с тем же количеством баллов.