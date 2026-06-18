Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал ничью в матче ЧМ-2026 между Португалией и ДР Конго (1:1).

Уэйн Руни globallookpress.com

«Первый матч на групповом этапе имеет огромное значение. И если говорить о том, как сыграла Португалия, то хотелось бы видеть больше энергии. Мне хотелось бы видеть больше движения. Хотелось бы, чтобы игроки чаще открывались и совершали рывки вперед мимо Криштиану Роналду.

Думаю, Португалия провела слабый матч. Статистика Криштиану Роналду не будет идеальной, если не будет моментов. Если у него есть моменты, особенно хорошие моменты, он будет забивать голы.

Мы можем смотреть на статистику за последние пять лет, но она ничего не значит», — приводит слова Руни ВВС.

Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре Португалия 23 июня сыграет против Узбекистана, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.