Экс-футболист Роман Павлюченко дал свою оценку игре Криштиану Роналду в составе сборной Португалии в игре против ДР Конго.

Роман Павлюченко globallookpress.com

«Роналду в матче с Конго не нанёс ни одного удара и не создал ни одного момента. Криштиану — суперфутболист, который тренируется так, как никто другой. Но всё-таки талант Месси превосходит талант Роналду. От Лионеля до сих пор зависит вся сборная Аргентины. А Роналду сегодня мешает сборной Португалии. Если Месси делает всю игру, то Криштиану мешает», — приводит слова Павлюченко «Чемпионат».

Напомним, что игра завершилась со счетом 1:1 и команды набрали по одному очку.