Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в национальной команде после окончания чемпионата мира 2026-го года. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Мануэль Нойер — голкипер сборной Германии globallookpress.com

«Это будет мой последний турнир за Германию. Я не планирую играть на Евро через два года. Но я хочу с нетерпением ждать каждой игры и не думать о прощании или потенциальном последнем матче», — сообщил Нойер на пресс-конференции сборной Германии.

Напомним, что в первом туре группового этапа ЧМ-2026 «бундестим» разгромил сборную Кюрасао со счетом 7:1. Нойер провел на поле весь матч.

В следующем поединке сборная Германии сыграет против Кот-д'Ивуара 20-го июня. В заключительном туре группового этапа мундиаля подопечные Юлиана Нагельсмана встретятся с Эквадором 25-го числа.