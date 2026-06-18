Бывший нападающий сборной Франции Оливье Жиру верит в бомбардирский талант своего бывшего партнёра Килиана Мбаппе и считает, что у него отличные возможности стать самым результативным игроком в истории чемпионатов мира.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Сейчас у Мбаппе 14 голов — на два меньше, чем у Клозе и Месси, — но ему предстоит сыграть на один чемпионат мира больше, чем Месси, который, как я думаю, не поедет на следующий турнир. Так что у него есть отличные шансы стать лучшим бомбардиром в истории ЧМ.

Он в любом случае побьет все рекорды, включая рекорд Уго Льориса по количеству матчей за сборную (у Льориса 145 матчей, у Мбаппе — 99): он следующий в сборной Франции, чей рекорд падёт. Для него это фантастика, а для меня — большая честь оказаться между двумя гигантами французского футбола: Килианом, который продолжит увеличивать отрыв, и Тьерри Анри», — сказал Жиру изданию L’Équipe.

В дебютной игре на ЧМ‑2026 Мбаппе оформил дубль в ворота сборной Сенегала. Сейчас у него 58 голов за «трёхцветных», а побил он рекорд как раз Жиру по голам за сборную.