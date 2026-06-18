Главный тренер Узбекистана Фабио Каннаваро высказался по поводу дебютной игры команды на чемпионате мира против Колумбии (1:3).

Фабио Каннаваро globallookpress.com

«Игра была интересной. Во втором тайме нам удалось изменить ход игры, мы создали несколько моментов, пытались взять контроль над игрой в свои руки. В первую очередь, мы приехали сюда, чтобы положительно представить Узбекистан всему миру. Я могу сказать, что сегодняшняя игра была для нас хорошей. Были ошибки, и мы поработаем над ними.

Я всегда говорю своей команде, что им нужно быть активными во время игры. Играть против таких команд, как сборная Колумбии, непросто. В целом во втором тайме мы сыграли хорошо. Мы запомним эту игру, потому что это исторический матч», — сказал итальянский специалист на послематчевой пресс‑конференции.

Для Узбекистана это был первый матч в истории в финальной части чемпионатов мира. В матче второго круга сборной предстоит встретиться с Португалией 23 июня.