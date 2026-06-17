Защитник сборной Португалии Жоау Канселу прокомментировал ничью в матче с ДР Конго (1:1).

Жоау Канселу globallookpress.com

«Мы контролировали игру за счет владения мячом, но создали недостаточно моментов для взятия ворот. Нам нужно создавать больше. Были моменты, когда мы торопились с решениями, и это позволяло сопернику проводить контратаки. Мы должны извлечь уроки из этого первого матча.

Когда пропускаешь гол, это всегда встряска. Легких матчей не бывает. Сборная ДР Конго очень хорошо подготовилась к игре, играя с пятью защитниками. Они прекрасно знали наши сильные и слабые стороны, а мы должны были сыграть лучше.

Есть много сильных сборных. Мы не будем скрывать, что тоже относимся к их числу, но нам нужно показывать больше. Мы не смогли победить и должны усвоить этот урок. Проблема заключалась в том, что в некоторых эпизодах мы слишком спешили с мячом. После забитого гола у нас было еще около 15 минут хорошей игры, но мы так и не создали опасных моментов. В завершающей трети поля нам не хватало хладнокровия.

Эта ничья ощущается как поражение. Мы хотели выиграть не только ради себя, но и ради всего, что связано с этой командой. Нам это не удалось, мы подвели сами себя. Теперь нужно твердо стоять на земле и исправлять ошибки», — цитирует Канселу A Bola.

Таким образом, обе команды смогли набрать по одному очку. В следующем туре Португалия 23 июня сыграет против Узбекистана, а ДР Конго 24 июня сразится с Колумбией.