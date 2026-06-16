Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о перспективах сборной Узбекистана на групповом этапе чемпионата мира 2026-го года.

Эльдор Шомуродов — футболист сборной Узбекистана globallookpress.com

«Им нужно с Португалией и с колумбийцами постараться как можно меньше пропустить мячей. А если ещё ничейку там зацепят, то вообще супер будет. Если они у кого и смогут зацепит, то у колумбийцев и то под большим вопросом.

А вот ДР Конго надо прибивать и с третьего место они выйдут тогда. И это будет для них сумасшедший успех. Но я ДР Конго плохо знаю», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 между сборными Узбекистана и Колумбии состоится 18-го июня в 05:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.