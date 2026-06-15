Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче Франции и Сенегала на ЧМ-2026.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Отношу Францию к фавориту матча, но Сенегал — достойная африканская сборная, которая может зацепиться. Не думаю, что французы безоговорочно победят. Сенегал не будет закрываться в обороне, потому что не умеет этого делать. Они точно будут пытаться забить сопернику», — цитирует Непомнящего «Советский Спорт».

Матч между французами и сенегальцами состоится завтра, 16 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.