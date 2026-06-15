В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборные Бельгии и Египта сыграли вничью 1:1.
Открыли счет в этой игре египтяне на 19-й минуте благодаря точному удару Имама Ашура, которому ассистировал Мохамед Салах.
Отыграться бельгийцы смогли на 66-й минуте. Автогол в свой пассив записал Мохамед Хани.
Результат матча
БельгияБрюссель1:1ЕгипетКаир
0:1 Эмам Ашур 19'
Бельгия: Тибо Куртуа, Тома Мёнье, Натан Нгой, Брандон Мехеле, Тимоти Кастань (Максим Де Кёйпер 56'), Амаду Онана (Николас Раскин 56'), Юри Тилеманс, Кевин Де Брёйне (Матиас Фернандес 86'), Шарль Де Кетеларе (Ромелу Лукаку 66'), Леандро Троссард, Жереми Доку (Ханс Ванакен 86')
Египет: Ахмед Абул-Фетух (Ибрахим Адель 89'), Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Эмам Ашур (Рами Рабиа 71'), Мохамед Салах (Зизо 76'), Моханад Лашин, Марван Аттия, Омар Мармуш, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, Hamdi Fathy (Карим Хафез 89'), Mostafa Shobeir
Жёлтые карточки: Тимоти Кастань 14', Максим Де Кёйпер 75' — Марван Аттия 13', Ахмед Абул-Фетух 34'
У Бельгии и Египта после этой игры по одному очку в активе. В следующей игре бельгийцы 21 июня сыграют с Ираном, а Египет 22 июня встретится с Новой Зеландией.