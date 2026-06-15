В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборные Бельгии и Египта сыграли вничью 1:1.

Открыли счет в этой игре египтяне на 19-й минуте благодаря точному удару Имама Ашура, которому ассистировал Мохамед Салах.

Отыграться бельгийцы смогли на 66-й минуте. Автогол в свой пассив записал Мохамед Хани.

Результат матча

Бельгия Брюссель 1:1 Египет Каир

0:1 Эмам Ашур 19'

Бельгия: Тибо Куртуа, Тома Мёнье, Натан Нгой, Брандон Мехеле, Тимоти Кастань ( Максим Де Кёйпер 56' ), Амаду Онана ( Николас Раскин 56' ), Юри Тилеманс, Кевин Де Брёйне ( Матиас Фернандес 86' ), Шарль Де Кетеларе ( Ромелу Лукаку 66' ), Леандро Троссард, Жереми Доку ( Ханс Ванакен 86' )

Египет: Ахмед Абул-Фетух ( Ибрахим Адель 89' ), Яссер Ибрагим, Мохамед Хани, Эмам Ашур ( Рами Рабиа 71' ), Мохамед Салах ( Зизо 76' ), Моханад Лашин, Марван Аттия, Омар Мармуш, Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, Hamdi Fathy ( Карим Хафез 89' ), Mostafa Shobeir

Жёлтые карточки: Тимоти Кастань 14', Максим Де Кёйпер 75' — Марван Аттия 13', Ахмед Абул-Фетух 34'