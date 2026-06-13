Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа ЧМ-2026 против национальной команды Бразилии.

В беседе с журналистами футболист отметил, что прекрасно осведомлён о сильных качествах бразильского форварда Винисиуса Жуниора, поскольку уже неоднократно встречался с ним на поле.

«Мы прекрасно понимаем, насколько опасен Винисиус и какие угрозы он способен создавать. Мне уже приходилось играть против него, поэтому я знаю его особенности. Уверен, что смогу справиться с этой задачей. Наша команда готова показать свой лучший футбол. Мы верим в собственные возможности и не считаем, что в этом противостоянии есть явный фаворит», — приводит слова Хакими Reuters.