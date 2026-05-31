Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о том, что хавбек «Локомотива» Алексей Батраков и полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк могут перейти в «ПСЖ».

«Здорово, что говорят о наших футболистах. Но уровень их мастерства пока не дотягивает до игроков "ПСЖ". Как бы обидно это ни звучало.

Посмотрите на полузащитников этой команды, их игроки намного выше уровнем. Но будем надеяться, что это лишь пока. При должном отношении к делу все возможно», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Ранее была информация, что трансфер Батракова в «ПСЖ» может состояться уже этим летом.

Напомним, что «ПСЖ» стал чемпионом Франции и выиграл Лигу чемпионов по итогам сезона.