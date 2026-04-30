Капитан мадридского «Атлетико» Коке прокомментировал ничью с лондонским «Арсеналом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча в Мадриде завершилась со счётом 1:1. По словам Коке, у «матрасников» были возможности добиться победы ещё в домашнем матче.

«У нас были шансы выиграть, но теперь всё решится в Лондоне. Думаю, мы должны были дожимать соперника и вырывать победу дома.

Как мне кажется, "канониры" не доставили нам много проблем, если не считать эпизода с пенальти. Судья старался и в целом хорошо справился со своей работой», — приводит слова Коке AS.

Ответная встреча между «Арсеналом» и «Атлетико» состоится 5 мая на стадионе лондонского клуба.