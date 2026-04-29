Нападающий «Пари НН» Адриан Бальбоа рассказал о своем переходе в нижегородский клуб.

«Меня заинтересовал клуб, лига. Знал, что в России очень сильный чемпионат. Ну и Россия — замечательная страна. Я говорил с ребятами перед переходом, кто тут играет: с Боселли, с Весино. Они рассказали мне про чемпионат, команду.

Останусь ли в "Пари НН", если клуб вылетит? Я сфокусирован на финальной стадии чемпионата. После будет время, чтобы подумать. На данный момент я думаю только о предстоящих матчах»,— цитирует Бальбоа «Чемпионат».

Бальбоа пополнил состав нижегородцев в зимнее трансферное окно. Уругваец провел девять встреч, в которых забил три мяча.

«Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка за 27 туров.