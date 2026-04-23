Фланговый нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль получил травму в матче 33-го тура чемпионата Испании против «Сельты», который завершился со счетом 1:0.

Ламин Ямаль globallookpress.com

По информации пресс-службы каталонского клуба, у испанского вингера диагностировано повреждение задней поверхности бедра. Это означает, что Ямаль не сможет участвовать в матчах команды до конца текущего сезона.

«Результаты медицинского обследования показали, что у основного игрока команды Ламина Ямаля разрыв подколенного сухожилия на левой ноге. Ему назначено консервативное лечение. Несмотря на пропуск оставшейся части сезона, ожидается, что Ямаль сможет принять участие в чемпионате мира», — сообщили представители «Барселоны».