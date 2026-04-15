Российский комментатор Константин Генич оценил игру «Зенита» в первом тайме матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Встреча завершилась со счетом 1:1. Подопечные Мурада Мусаева уступали по ходу встречи, но на 69-й минуте Лукас Оласа спас краснодарцев от поражения.

«Было желание, хорошо ходил мяч. И они наконец-то, наконец-то начали на хорошей скорости бежать к чужой штрафной. Если раньше они до неё доходили, то здесь они просто бежали. Да, и гол как раз из-за этого пришёл. Ещё несколько хороших атак было, и Луис Энрике здорово всё разгонял, Глушенков был вообще вездесущ», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».