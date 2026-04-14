Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует поездку в Германию для обсуждения кандидатур на должность главного тренера.

По данным indykaila News, руководители клуба посетят Германию на следующей неделе. Целью визита является обсуждение потенциальных кандидатов на пост главного тренера на следующий сезон.

Детали переговоров и имена участников пока не разглашаются. Однако выбор Германии в качестве места для встреч свидетельствует о стремлении «Манчестер Юнайтед» внедрить в команде строгую дисциплину и современные тактические подходы.

В связи с этим будущее Майкла Кэррика, который временно исполняет обязанности главного тренера, остаётся неопределённым. Несмотря на его заслуги перед клубом и текущий статус, его назначение на постоянную должность больше не выглядит гарантированным. Руководство ясно дало понять, что их доверие к нему не безгранично.

После 32 туров Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице с 55 очками.