Портал Transfermarkt обновил данные о рыночной стоимости игроков испанской Ла Лиги.

Мадридский клуб «Реал», который ранее лидировал по стоимости состава, теперь оценивается в 1,31 миллиард евро, потеряв 49,5 миллионов. Теперь он делит первое место с английским «Манчестер Сити».

Среди 12 футболистов «Реала», чья стоимость снизилась, можно выделить 18-летнего Франко Мастантуоно, который подешевел на 5 млн до 45 миллионов. Также в этот список попали травмированный Родриго, чья стоимость упала на 10 миллионов до 50, и центральные защитники Дин Хейсен (потеря 5 млн, новая стоимость 65 млн) и Антонио Рюдигер (потеря 3 млн, новая стоимость 9 млн).

После 28 туров чемпионата Испании «Реал» заработал 66 очков и находится на втором месте, уступая «Барселоне» четыре очка.