Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче с «Челси» (2:1).

Микель Артета globallookpress.com

«Мы знали, что будет сложная игра. Это команда высокого уровня, очень хорошо подготовленная их тренером.

Думаю, мы делали отличные вещи на протяжении всего матча. Момент с пропущенным голом расстроил нас, но у нас был весь второй тайм впереди. Мы должны были гораздо лучше контролировать мяч, когда у соперника осталось 10 человек на поле.

Понимали важность индивидуальных единоборств при стандартных положениях, потому что "Челси" — топ-команда, которая хорошо атакует и защищается при стандартах», — цитирует Артету ВВС.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 64 очками в активе. «Челси» — на 6-й строчке с 45-ю баллами.