Экс-форвард сборной России Сергей Кирьяков поделился мыслями о предстоящих товарищеских матчах национальной команды против Никарагуа и Мали.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

«Это неплохой спарринг. В матче с Никарагуа дадут шанс одному составу, а с Мали уже выставят лучший состав. У Мали однозначно хороший уровень. Может быть, они не так на слуху, как Камерун или Кот-д’Ивуар, но там хороший подбор футболистов, которые играют в Европе. Для сборной России этот матч выглядит достаточно неплохо, на нём будут делать акцент», — цитирует Кирьякова «Советский спорт».

Сборная России встретится с Никарагуа 27 марта в Краснодаре, а 31 марта команда Валерия Карпина сыграет против Мали в Санкт-Петербурге.