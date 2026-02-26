Известный российский тренер Валерий Непомнящий оценил шансы ЦСКА в борьбе за чемпионство в РПЛ.

Матвей Кисляк — полузащитник ЦСКА globallookpress.com

«Сейчас ЦСКА один из фаворитов в борьбе с "Зенитом" и "Краснодаром". Пока ставлю их третьими, но они в этот раз могут помешать кому‑то стать чемпионом. Может, сами чемпионами не станут, но помешать смогут. У них есть шансы побороться за медали, потому, как они укрепились зимой. Это межсезонье просто удивительно для меня, радуюсь. Дай Бог, чтобы все получилось. Думаю, что в этом сезоне они должны быть в медалях», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

ЦСКА занимает четвертое место в таблице, набрав 36 очков за 18 туров.