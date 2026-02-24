Матч 1/16 финала Лиги чемпионов «Байер» — «Олимпиакос» состоится 24 февраля в Леверкузене в 23:00 мск.

В первом поединке сильнее был «Байер». Он сумел выиграть 2:0 и теперь имеет приятный перевес перед стартом ответного матча. Преимущество шаткое, поэтому леверкузенцы не намерены расслабляться.

Команды хорошо знакомы друг с другом. Они встречались и на основной стадии турнира, когда «Олимпиакос» выиграл 2:0. Таким образом, сейчас по победам у соперников паритет. Кто изменит ситуацию и пройдет в 1/8 финала?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15.

Букмекеры предлагают1.80 и 4.28 на победу команд в матче, за 1.03 и 13.7 можно поставить на их проход дальше.

Искусственный интеллект считает, что «Байер» доведет дело до конца, победив 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байер» — «Олимпиакос» смотрите на LiveCup.Run.

