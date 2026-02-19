Российский футбольный союз обратился к Федерации футбола Буркина-Фасо с предложением провести товарищеский матч на территории России в марте текущего года. Об этом сообщает Sport24.

Сборная России по футболу globallookpress.com

Однако на текущий момент африканская сторона пока не выразила согласия на проведение игры. В Федерации футбола Буркина-Фасо планируют выбрать главного тренера национальной сборной в ближайшее время. После этого будет принято окончательное решение по предложению России и направлен официальный ответ.

Сборная Буркина-Фасо на данный момент занимает 62-ю позицию в рейтинге ФИФА. Ранее стало известно, что сборная России 27 марта встретится с командой Мали в Краснодаре.