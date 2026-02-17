17 февраля «Краснодар» и «Зенит» сыграют в рамках товарищеского поединка. Старт матча в 16:00 мск.

«Краснодар» и «Зенит» уже встречались на Зимнем Кубке РПЛ. 6 февраля «быки» выиграли со счетом 3:0.

Перед этой игрой «Краснодар» встретился с московским «Динамо» и проиграл 0:1.«Зенит» минимально выиграл у «Динамо» Самарканд (1:0) и по пенальти уступил ЦСКА в матче Зимнего Кубка РПЛ.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.25.

Котировки букмекеров: за 2.63 можно поставить на победу команд в матче, за 3.73 предлагается ставка на ничью.

