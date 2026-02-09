Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (5:1).

Гарри Кейн globallookpress.com

«Очевидно, в последние несколько недель в команде царило некоторое беспокойство после нескольких неудачных матчей. Мы знаем, что сейчас вступаем в решающую фазу сезона. Сейчас у нас хороший отрыв от второго места, но, как мы видели на прошлой неделе, он может быстро сократиться. Ещё в начале сезона мы делали акцент на том, что хотим к февралю-марту находиться в хорошей турнирной позиции с отсутствием травм в команде.

Мы по-прежнему на вершине таблицы, боремся за Кубок Германии, а также вошли в восьмёрку лучших команд Лиги чемпионов. Это положительный момент для нас. Сейчас сезон начинается по-настоящему — и нам нужно двигаться дальше и посмотреть, кто сможет угнаться за нами», — цитирует Кейна клубная пресс-служба.

«Бавария» продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 54 очка после 21 матча. Команда опережает ближайшего преследователя на шесть очков.