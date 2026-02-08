8 февраля в Мадриде на стадионе «Месталья» «Атлетико» примет «Бетис» в рамках 23-го тура Ла Лиги. Матч начнется в 20:30 мск.
У «Атлетико» 45 очков, с которыми он занимает 3-е место в таблице. В прошлом туре подопечные Диего Симеоне не смогли обыграть «Леванте» (0:0), из-за чего отстали от «Реала» на 9 очков.
«Бетис» после победы над «Валенсией» набрал 35 очков. Сейчас коллектив Мануэля Пеллегрини занимает 5-е место без возможности подняться в зону вылета.
5 февраля команды сыграли в Кубке Испании. «Атлетико» нанес «Бетису» крупное домашнее поражение со счетом 0:5. Смогут ли севильцы чем-то ответить «матрасникам»?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Котировки букмекеров: 1.47 на победу «Атлетико», 4.90 на ничью, 6.80 на победу «Бетиса».
- Прогноз ИИ: «Бетис» победит со счетом 2:1.
Трансляция матча
