Чемпионат Саудовской Аравии понёс серьёзные финансовые потери на фоне ситуации вокруг Криштиану Роналду. По данным портала Speedline, убытки лиги уже оцениваются примерно в $2,4 млрд.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Сообщается, что телекомпания FOX Sports приняла решение отказаться от трансляций матчей саудовского первенства после того, как форвард «Аль-Насра» пропустил вторую игру подряд, объявив бойкот. Ранее появлялась информация, что португалец недоволен действиями Суверенного фонда Саудовской Аравии, который, по его мнению, уделяет недостаточно внимания развитию его клуба и оказывает больше поддержки «Аль-Хилялю».

СМИ писали о возможном уходе Роналду из команды — среди вариантов продолжения карьеры назывались переезд в МЛС или возвращение в один из европейских чемпионатов.

Финансовые потери лиги связаны прежде всего с глобальными медийными и коммерческими контрактами, а сложившаяся ситуация может серьёзно повлиять на международную репутацию саудовской Про-Лиги.