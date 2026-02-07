Нападающий «Барселоны» Рафинья отреагировал на увлечение партнера по команде Ламина Ямаля социальными сетями.

«Учитывая его возраст, он постоянно сидит в телефоне, это нормально. Современное поколение всегда в телефонах, постоянно отправляет сообщения, всегда в наушниках. Он всегда сонный по утрам, потому что, думаю, поздно ложится спать. Не из-за того, что он каждый день ходит на вечеринки, а потому что проводит слишком много времени в соцсетях.

Постоянно говорю ему, что он должен быть внимательнее, я бы не сказал, что он всегда опаздывает, но опаздывает чаще, чем приходит вовремя. В последнее время он гораздо больше, чем раньше, одержим своей причёской. Перед тренировкой, перед игрой… он часами укладывает волосы, а в день игры — по два часа подряд», — приводит слова Рафиньи RMC Sport.

Напомним, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице испанской Примеры, а также пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов.