Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о будущем защитника команды Вирджила ван Дейка.

Арне Слот globallookpress.com

«Мы никогда ничего не делаем в панике, все основано на долгосрочных идеях или на чем-то, о чем долгое время думал не только кто-то один, а несколько человек. Конечно, мы осознаем, что Вирджил не останется в клубе еще на 10 лет, но у него еще полтора года контракта, так что он останется с нами на этом время, а может, и дольше.

Если он продолжит оставаться в такой же форме, как сейчас... В его возрасте 7-8 месяцев каждые три дня играть не только за клуб, но и за сборную — это комплимент, и я надеюсь, что он сможет поддерживать форму еще несколько лет. Но мы не дураки, мы знаем, что в ближайшие годы у клуба начнется жизнь без Вирджила.

Я могу сказать то же самое про любую позицию — клуб думает не только о краткосрочных, но и о средне- и долгосрочных перспективах», — цитирует Слота Sky Sports.

В настоящий момент на руках у 34-летнего нидерландцы ван Дейка контракт, который рассчитан до конца 2027 года.